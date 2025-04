Si tratterebbe di un omicidio – suicidio per motivi passionali quello avvenuto questa mattina lungo la Marano- Pianura, vicino Napoli. Andrea Izzo, 41 anni, avrebbe esploso 5 colpi contro il nuovo compagno della ex, il 56enne Milko Gargiulo.

Stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un vero e proprio agguato nei pressi della “Papa Luciani”, scuola parificata di Marano. Il 56enne si trovava nella sua auto quando uno scooter si è avvicinato ed è stato raggiunto da almeno 5 colpi d’arma da fuoco. Nel panico generale generato dalla situazione fra bimbi e genitori, Izzo si è facilmente dileguato. Poi, il suo corpo senza vita è stato rinvenuto in via Comunale Montelungo, sul lato opposto della collina dei Camaldoli. Prima di togliersi la vita, Izzo avrebbe anche inviato una foto di Gargiulo senza vita alla ex compagna.

Gargiulo aveva denunciato due volte per minacce Izzo, prima del tragico epilogo di questa mattina.