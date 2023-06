Tragedia del Titan, i passeggeri sono morti poco dopo l’immersione

Un sistema di rilevamento acustico top secret militare Usa, progettato per individuare i sottomarini nemici, ha rilevato per primo l’implosione del Titan, poche ore dopo che il sommergibile aveva iniziato la sua missione. È quanto rivela il Wall Street Journal. La Marina Usa si è attivata non appena lo scafo ha perso le comunicazioni. E, poco dopo la sua scomparsa, il sistema ha rilevato un suono che si è sospettato fosse un’implosione vicino al luogo in cui oggi sono stati individuati dei detriti.

“La Marina degli Stati Uniti ha condotto un’analisi dei dati acustici e ha rilevato un’anomalia compatibile con un’implosione o un’esplosione nelle vicinanze a dove stava operando il sommergibile Titan quando le comunicazioni sono state interrotte”, ha detto un alto funzionario al Wsj. La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha dichiarato di aver trovato il relitto del sommergibile vicino ai resti del Titanic, che si trova a 3.800 metri sotto il livello del mare.

L’annuncio ha concluso un’operazione multinazionale di ricerca e salvataggio di quattro giorni, con funzionari che hanno detto ai giornalisti che l’analisi ha mostrato che i detriti trovati sul fondo del mare erano compatibili con l’implosione della camera a pressione del sottomarino. Si presume che i cinque passeggeri del velivolo siano morti, secondo OceanGate Expeditions, che gestiva il sommergibile.

