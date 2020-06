Tragedia a Burcei, 2 auto si scontrano sulla provinciale: morto un ottantenne

Tragedia a Burcei. Incidente mortale sulla provinciale 21 all’altezza della colonnina della chiesetta di Santa Barbara. La vittima, senza documenti, dovrebbe essere un 80enne del posto, che si è scontrato frontalmente, per cause ancora da accertare, con la sua 500 con un’auto con a bordo due donne, rimaste ferite. E’ stato assegnato il codice rosso, ma non sarebbero in pericolo di vita. I Carabinieri di Sinnai e Burcei stanno ancora operando sul posto coi Vigili del fuoco e le ambulanze inviate dal servizio di emergenza del 118, insieme al l’elisoccorso per soccorrere gli occupanti. Gli operatori VVF stanno provvedendo anche alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.