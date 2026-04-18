Tragedia alle terme di Suio a Castelforte, in provincia di Latina. Un bimbo di 7 anni è morto annegato nella piscina di uno degli stabilimenti. Stando a quanto emerso fino a questo momento, il bimbo potrebbe essere stato bloccato dal bocchettone della piscina senza più riuscire a riemergere.

Inutili i tempestivi soccorsi del personale medico, il piccolo non ce l’ha fatta.

Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire cosa è accaduto. Come di consueto in questi casi, la salma del bimbo è stata posta sotto sequestro.