Tragedia questo pomeriggio all’asilo nido Brucoverde di Parma. Un bimbo di un anno è morto improvvisamente per arresto cardiaco durante il sonnellino post pranzo.

Inutili i tentativi di rianimarlo e la corsa in ospedale, il bimbo è deceduto.

“Siamo sconvolti da quanto accaduto. Una giovane vita spezzata così d’improvviso spezza il cuore e lascia senza parole”, le parole di Michele Guerra, sindaco di Parma, riportate da QN. “Ci stringiamo intorno alla famiglia in questo momento di dolore enorme e siamo vicini al personale del nido e alle famiglie del Brucoverde in questo momento terribile”.

Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda.