È la mamma che racconta pubblicamente quanto accaduto, lanciando anche un appello a chi ha tamponato il ragazzino e non si è fermato. “Lo ha guardato ed è andata via” spiega la mamma. Una situazione che ha generato molto sgomento, il ragazzino viaggiava sicuro con un mezzo a bassa velocità e con il casco in testa. Era oramai quasi arrivato a casa quando è stato urtato, da quanto si apprende, da un veicolo guidato da una donna.
Tanto spavento, insomma, e tanta rabbia per il fatto che, nonostante il minore fosse a terra, l’automobilista non si è fermato per assicurarsi delle condizioni di salute del piccolo.