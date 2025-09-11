Ha lottato per 4 giorni il bimbo di 3 anni e mezzo rimasto schiacciato da una trave di un gioco nel Parco urbano di Vibo Valentia lo scorso venerdì. Il piccolo era stato poi trasferito d’urgenza al Bambino Gesù di Roma, avendo riportato gravi traumi al torace e all’ addome. A Vibo Valentia era stato effettuato un primo intervento, poi- vista la gravità della situazione- il trasferimento a Roma. Purtroppo, nonostante le cure e le speranze delle ultime ore, il bimbo si è spento nel reparto di terapia intensiva.

Le forze dell’ordine indagano per ricostruire l’accaduto e capire se ci sono eventuali responsabilità. La struttura è stata sequestrata per le verifiche tecniche.