Settimo San Pietro, bar preso di mira dai malviventi: dopo 4 tentativi di furto con scasso negli ultimi 8 mesi, i gestori decidono di trasferirsi nel locale per proteggerlo dai ladri. “È come vivere in un incubo” raccontano a Casteddu Online.

L’attività è quella di Caredda situata in via San Salvatore, proprio all’entrata del paese, e gli ultimi mesi per i titolari sono stati un susseguirsi di ansia e preoccupazioni: le intrusioni sono sempre andate non a buon fine, l’ultima, avvenuta pochi giorni fa, è stata sventata grazie al pronto intervento della coppia che, avvisata dal sistema di videosorveglianza, si è precipitata nel cuore della notte proprio al bar, mettendo in fuga i delinquenti. Serranda scardinata e telecamera ko, ingenti i danni che l’assicurazione nemmeno copre: scatta il piano d’emergenza, allora, che ha scaturito la decisione dei gestori di traslocare la notte in uno spazio adiacente alla loro attività. “Abbiamo deciso così perché abbiamo il timore che questi riescano ad entrare al bar e rubarci tutto. Si dormiva col cellulare in un orecchio per sentire la notifica della telecamera intelligente, ma non era più tollerabile questa situazione”.

Per tutti i tentativi di furto sono state allertate le forze dell’ordine.