Cagliari, ragazzo senza tetto aggredito da due giovani in via San Carlo Borromeo dopo aver avuto una discussione con una ragazza a bordo del bus. Il motivo? “Lui è salito dalla porta centrale, nel mentre è scesa una ragazza che inavvertitamente ha urtato. Lei lo ha spinto e lui le ha dato un colpo, presumibilmente, sul braccio”. Parla il super testimone, non si sarebbe trattato dunque di molestie.

La giovane, poi, è tornata alla ricerca del ragazzo con due amici che lo hanno aggredito.

Questo è quanto esposto agli atti in mano alle forze dell’ordine. Il fatto è avvenuto due notti fa e, a differenza da quanto emerso in un primo momento, ossia una aggressione per molestie sessuali, racconta invece di una semplice discussione avvenuta a bordo di un mezzo pubblico degenerata in strada.

Il ragazzo, dopo esser sceso dal mezzo pubblico ha iniziato a camminare, inconsapevole del fatto che la giovane non avesse proprio mandato giù la discussione avvenuta sul bus. Infatti, raggiunta da due persone, è salita in macchina con loro e hanno prima tagliato la strada al pullman, convinti che fosse ancora a bordo, per poi correre a piedi e raggiungerlo. Il giovane si trovava sulle strisce pedonali di via San Carlo Borromeo quando è stato malmenato dal gruppo.

Per fortuna ha riportato solo lievi contusioni anche se lo spavento è stato tanto.