Il Monastir conquista la serie D: storica vittoria, tifosi in delirio per “il sogno che diventa realtà”. Sono bastati due gol per sconfiggere la Vianese e far esplodere la festa sugli spalti. Erano pronti per festeggiare e Pinna e Cocco hanno regalato le reti che portano l’ASD Monastir 1983 per la prima volta nella sua storia in serie D.

“Un traguardo che ripaga anni di sacrifici, passione e amore per questi colori. Grazie a chi ha lottato in campo, a chi ha creduto in questo progetto e a tutti i tifosi che non hanno mai smesso di sostenere la squadra, ovunque e comunque” esprime Alessio, un tifoso della squadra.