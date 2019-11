Un giovane di circa trent’anni ha perso la vita a causa di un brutto incidente avvenuto sulla Sp 61, tra Villacidro e San Gavino. A un certo punto, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’auto ed è andato a sbattere contro una rotonda. Il veicolo si è poi ribaltatato ed è finito fuori strada. Inutili i soccorsi del 118, sul luogo della tragedia in azione anche i carabinieri della compagnia di Villacidro, agli ordini del maggiore Cassarà.