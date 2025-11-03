Incidente sul lavoro questa mattina a Tergu in direzione Nulvi. Coinvolto un allevatore di 51 anni di Sennori, Franco Gallittu, caduto dal trattore. Pare sia stato poi travolto dal trattore stesso cadendo in una scarpata. Sul posto sono intervenuti il 118 con l’elisoccorso Areus e i vigili del fuoco per liberarlo dalle ruote del mezzo. L’uomo, in gravi condizioni, è stato trasportato in elicottero verso l’ospedale di Sassari ma è morto durante il viaggio per un arresto cardiaco. L’equipe dell’elisoccorso ha provato a rianimarlo ma purtroppo senza successo.