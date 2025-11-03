Grandissima paura alla Torre dei Conti ai Fori Imperiali a Roma. La struttura, attualmente in ristrutturazione, ha ceduto due volte, travolgendo gli operai.

Uno di loro, 64 anni, è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato all’ospedale San Giovanni in codice rosso con un un trauma cranico.

Un altro è ancora sotto le macerie ma comunica con i soccorritori. Tre operai sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco che sono attualmente al lavoro per recuperare la persona ancora intrappolata e controllare la solidità della struttura soprattutto dopo il secondo crollo.

La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per lesioni colpose. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’accaduto.