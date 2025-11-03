Momenti di panico questa mattina in piazza Gae Aulenti a Milano. Una donna di 43 anni, dirigente della Finlombarda, è stata accoltellata alla spalle mentre si recava a lavoro. La donna ha chiesto subito aiuto e i soccorsi l’hanno trasportata all’ospedale milanese Niguarda.

La 43enne è stata già operata per due lesioni al polmone e alla milza e la prognosi è al momento riservata.

Stando a quanto ricostruito, la donna è stata aggredita con un lungo coltello da cucina nel passaggio pedonale dopo essere scesa dalla metro. Pochi secondi è un solo brutale colpi. È giallo, al momento, se ci sia un movente e sull’identità dell’uomo. Le immagini delle telecamere di video sorveglianza sembra abbiano immortalato il soggetto mentre si allontanava.