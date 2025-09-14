Due morti in poche ore in altrettanti incidenti avvenuti tra la notte e la mattinata di oggi in Sardegna. A Posada, nel Nuorese, ha perso la vita un uomo di 45 anni originario di Nuoro, mentre a Stintino, nel Sassarese, una turista milanese di 63 anni è stata travolta e uccisa da un’auto all’ingresso di un residence.

Il primo incidente si è verificato questa mattina all’ingresso di Posada, lungo la provinciale che collega il paese a La Caletta. La Toyota Yaris Cross condotta dal 45enne, dopo aver urtato un cordolo, è uscita di strada andando a schiantarsi contro un muro di contenimento. L’impatto è stato fatale: l’uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi.

Nella notte, invece, la tragedia si è consumata a Stintino. Patrizia Mastrovita, 63 anni, in vacanza con il marito, è stata investita da una Bmw condotta da un turista ospite del residence “La Pelosetta”. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Porto Torres, il veicolo, fermo davanti alla sbarra d’ingresso, si è improvvisamente mosso travolgendo la coppia. La donna è rimasta incastrata sotto l’auto ed è stata trascinata per alcuni metri: i soccorsi sono stati immediati, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Il marito, rimasto ferito, è ricoverato all’ospedale di Sassari con una prognosi di 30 giorni.