Stava operando con un carrello elevatore quando, secondo le prime ricostruzioni, ha perso conoscenza, senza riprendere i sensi. Un dramma improvviso ha scosso oggi uno stabilimento di Sestu: un operaio di 62 anni di Assemini, Albino Fulghesu, è deceduto dopo essere stato colto da un malore mentre era al lavoro. I soccorsi sono stati immediati, ma ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di rito.

La notizia ha generato profondo cordoglio tra colleghi e familiari. La salma è stata restituita alla famiglia.