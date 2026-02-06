Assemini, malore fatale in mezzo alla strada: soccorso prima da un giovane di passaggio, sono intervenuti poco dopo gli agenti della municipale con il defibrillatore ma per l’uomo non c’è stato niente da fare.

È accaduto questa mattina nei pressi di via 2 Agosto, Luigi Poma, 94 anni, era di rientro a casa dopo aver fatto la spesa quando si è sentito male.

“Ha chiesto aiuto a un giovane di passaggio.

Sono poi intervenuti gli agenti della Polizia Locale di passaggio proprio in quel momento e, dotati di defibrillatore, hanno immediatamente provato a rianimarlo. Stesso esito hanno avuto i tentativi del personale sanitario e dei soccorritori del 118” comunica il sindaco Mario Puddu.

“Purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano”.