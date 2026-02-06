Convalida del provvedimento restrittivo per tre persone ritenute responsabili di un furto aggravato nel quartiere di Pirri. Si tratta di una ventiseienne e un trentaseienne residenti a Selargius e di un venticinquenne di origini egiziane, tutti già noti alle Forze di Polizia.

L’intervento dei Carabinieri è scattato nella notte, dopo che un cittadino ha segnalato rumori sospetti provenienti da un salone per parrucchieri. Una pattuglia della Stazione di Cagliari-Pirri ha intercettato i sospettati mentre tentavano di allontanarsi dall’esercizio commerciale. Secondo quanto ricostruito, i tre avevano infranto la vetrina d’ingresso con un oggetto di fortuna e si erano appropriati di cinque macchinette tagliacapelli professionali con caricabatterie e del cassetto contenente l’incasso. L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario.

Al termine delle formalità, il giudice ha convalidato il fermo: la ventiseienne è stata sottoposta agli arresti domiciliari, mentre i due uomini sono stati associati al carcere di Uta.

L’operazione si inserisce nell’attività costante di prevenzione e controllo dei Carabinieri di Cagliari, finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini e proteggere il tessuto commerciale locale dai reati predatori.