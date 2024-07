Tragedia a Scampia, crollo alla Vela Celeste: 2 morti e 13 feriti gravi di cui 7 bambini  

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il dramma è accaduto ieri sera prima delle 23. È crollato un ballatoio tra il secondo ed il terzo piano della Vela Celeste, una delle ultime a Scampia, periferia Nord di Napoli. Purtroppo il bilancio è già pesantissimo: due morti, 13 feriti fra i quali 7 bambini, portati in codice rosso dal 118 all’ospedale pediatrico Santobono. Le vittime sono anch’esse giovanissime: Roberto Abbruzzo, 28 anni, macellaio della zona, sposato e padre di una bimba piccola e Margherita Della Ragione, 35 anni, parente di Abbruzzo. Ancora in fase di accertamento da parte dei vigili del fuoco le cause di un crollo strutturale simile. Una tragedia che non solo sconvolge per le vittime e i feriti piccolissimi, ma per le 800 persone coinvolte che ora si trovano senza un tetto. Al momento, è stata allestita in queste ore una tendopoli per far fronte alle prime necessità di tutte queste persone sfollate per ovvi motivi di sicurezza. La Procura di Napoli ha deciso di aprire un’indagine sulla vicenda per andare a fondo sulle cause del cedimento. Sul posto da questa notte anche il Sindaco Gaetano Manfredi: “Siamo profondamente addolorati. I nostri servizi sociali stanno fornendo assistenza ai residenti e i tecnici stanno completando i rilievi di sicurezza. Ora è il momento del dolore per chi è rimasto vittima e della speranza per chi è rimasto ferito a cominciare dai bambini, ma proprio per loro voglio anche subito ribadire che il nostro progetto di riqualificazione delle Vele non si ferma e l’impegno per Scampia sarà ancora più forte di prima.”