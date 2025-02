Tragedia ieri all’ Ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Natalie, una bimba di soli 8 anni di Villanova Monteleone è morta a causa delle complicazioni di un intervento alle tonsille eseguito lo scorso giovedì ad Alghero. Nulla sembrava destare preoccupazione fino a quando bimba si sarebbe sentita male nel pomeriggio di sabato, attorno alle 18, probabilmente a causa di un’emorragia interna. Trasferita d’urgenza nel reparto di rianimazione sassarese, la piccola non ce l’ha fatta. La Procura di Sassari ha deciso di aprire un’inchiesta su questa terribile vicenda per far chiarezza sull’accaduto.