Fanno davvero male le immagini di come sia ridotta la splendida necropoli fenice punica di Tuvixeddu. Un luogo che dovrebbe essere tutelato e valorizzato diventato una discarica, con oggetti abbandonati di ogni tipo. In un video social sul profilo di “Sebastian Contrario, ciò che si vede è davvero desolante. “Peccato sia adibita ad area cani”, commenta amareggiato, “manco l’ombra di una guida.” “In compenso”, prosegue con triste ironia “nella villa che c’è in sommità troviamo una bella carcassa d’auto”. E conclude con la speranza che qualcuno raccolga la sua segnalazione e intervenga per porre fine a questo scempio: “Chissà se qualcuno interverrà”, si chiede, “dopo aver sentito il mio appello.”