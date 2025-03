Un infarto improvviso mentre dormiva ha spezzato la vita di Lorenzo Faedda, morto due notti fa a casa sua. È stata la mamma a scoprire l’accaduto. Inutili, purtroppo, i soccorsi tempestivi del 118, che non hanno potuto che dichiarare il decesso di Lorenzo. Un destino particolarmente crudele crudele per il 29enne, che nel 2015 era miracolosamente sopravvissuto ad un terribile incidente stradale in viale Monastir.

Il funerale sarà celebrato venerdì 28 marzo, alle 11,nella basilica di Bonaria.