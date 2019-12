Tragedia a Muravera, pensionata muore in casa dopo essere caduta dalle scale

Dramma in una casa del centro storico di Muravera. Cesira Porcu, pensionata di 72 anni, ha perso la vita dopo essere caduta dalle scale. Il corpo della donna è stato trovato dal marito, che ha subìto cercato di soccorrerla. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di San Vito, agli ordini del maggiore Stefano Colantonio: arriva da loro la conferma dell’identità della vittima. Nella casa teatro della tragedia anche intervenuto un medico che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziana. Una morte avvenuta per una fatalità, in un luogo che, di regola, dovrebbe essere tra i più sicuri, la casa. Choc e lacrime tra i compaesani della Porcu.