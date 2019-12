Emergenza a Gonnosfanadiga, il maxi temporale allaga il rifugio dei cani: “Venite con una ruspa”

Il maltempo non guarda, purtroppo, in faccia a nessuno. A Gonnosfanadiga il maxi temporale ha creato un maxi lago all’interno del rifugio “Amici degli animali” in località Salaponi. È una delle volontarie, Caterina Uccheddu, a lanciare l’allarme: “Qualcuno può venire con una ruspa per far defluire l’acqua? Grazie alla compagna barraccellare, sono intervenuti subito su ordine del sindaco”. Nel rifugio vivono centinaia di cani, tutti sono “intrappolati” dentro le gabbie invase da acqua e fango. “Povere anime”. La Uccheddu ha anche lasciato un numero di cellulare per essere contattata da chiunque possa aiutarla: +393486995817″.