Tragedia a Messina, bimba di 8 anni muore in ospedale per un’infezione batterica

Dramma a Messina. Una bimba di 8 anni, Francesca , è morta nella notte in ospedale a causa di un’infezione batterica. La bimba era ricoverata da sabato nel reparto di terapia intensiva pediatrica a causa di una febbre molto alta che i genitori non riuscivano a curare. I primi esami effettuati sulla piccola hanno quindi poi accertato un’infezione molto seria e aggressiva, al punto da compromettere in maniera irreversibile la salute della bambina. Le cure infatti non hanno potuto evitare lo shock settico che ha portato alla morte Francesca, lasciando sgomenti i genitori e i sanitari del Policlinico. La bimba frequentava la scuola elementare Mazzini-Gallo e i primi malesseri sarebbero iniziati proprio durante le lezioni.