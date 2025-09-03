Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 4 Settembre Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare poco mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari l A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giorna ta . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 27 ° C e la minima di 2 1 °C. I venti sarann o moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Sud-Sud est per tutta la giornata . Il mare sarà poco moss o . A Sassar i farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 9 °C e la minima di 1 7 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Ovest. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornat a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 30 ° C e la minima di 17 ° C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Nordest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. Il mare sarà poco mosso . A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 7 °C e la minima di 1 6 °C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Nord e st, moderati al pomeriggio e provenienti da Est- Nord ovest. E’ dunque alle porte un giov ed ì soleggiato e caldo, con temperature che raggiunge ranno a massime di 3 0 ° C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba