Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 4 Settembre Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare poco mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari lA Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 27°C e la minima di 21°C. I venti saranno moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Sud-Sudest per tutta la giornata. Il mare sarà poco mosso. A Sassari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 29°C e la minima di 17°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Ovest. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 30°C e la minima di 17°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Nordest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 27°C e la minima di 16°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Est-Nordovest. E’ dunque alle porte un giovedì soleggiato e caldo, con temperature che raggiungeranno a massime di 30°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba