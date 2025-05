Un malore improvvisamente avrebbe portato via per sempre il 29enne sardo Alessandro Tocco. Il giovane, residente da tempo a Chieti, si trovava a Ibiza per lavorare come cuoco durante la stagione estiva. Tocco era in compagnia di un amico in un locale di Sant Antoni quando si è sentito male. Intutile purtroppo la corsa in ospedale di Can Misses, il giovane è deceduto poco dopo. La Giardia Civil si sta occupando delle indagini e ha disposto l’autopsia sul corpo del ragazzo.