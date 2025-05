Una bara di legno chiaro direttamente appoggiata sul pavimento. Squadrata, senza scritte né orpelli, nessuna foto. L chiesa dei santi Caterina e Giorgio, praticamente di fronte a casa sua in via Scano, gremita, tanta gente anche fuori. Così Cagliari ha dato l’addio a Nichi Grauso, l’editore visionario morto domenica all’alba dopo mesi di malattia.

Oltre alla famiglia, tutti gli amici e i collaboratori che si sono alternati al suo fianco per anni, diversi giornalisti. Qualche politico, ovviamente Renato Soru e poi Pier Sandro scano, Piepaolo Vargiu, gli ex sindaci di Cagliari Emilio Floris e Paolo Truzzu, Paolo Fadda, l’assessore regionale Franco Cuccureddu. A rendergli omaggio anche Beppe, il ristoratore del Flora dove per decenni Grauso ha pranzato, cenato, raccolto aneddoti e concluso affari.

Quando il carro funebre si è mosso è stato salutato da un lungo applauso dei presenti.