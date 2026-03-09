Un destino che unisce madre e figlio in un dolore che non si può spiegare. L’imprenditore cagliaritano Alberto Zuddas si è spento a causa di una malattia a soli 65 anni. Una perdita dolorosissima per tutta la comunità ma soprattutto per mamma Licia, 91 anni. Come raccontato da L’Unione Sarda, la sofferenza per la perdita del suo Alberto è stata troppa, tanto che il suo cuore non ha retto ed è morta qualche ora dopo.

Una tragedia che ha segnato la città e i tantissimi amici di Alberto, persona apprezzatissima anche nell’ambito sportivo cittadino dove amava giocare a calcio a 7.

Commosso il post sulla pagina Carioca91: “Ciao a tutti, ieri ci ha lasciato Alberto Zuddas, persona con la quale tutti noi abbiamo condiviso circa trent’anni di Calcio A7. Alberto è stata una di quelle persone che se l’hai conosciuta, ti rimane sicuramente impressa. Sempre simpatico, disponibile e corretto. Sabato prossimo 14 marzo, la sua storica squadra Peri Team lo ricorderà in campo con 1 minuto di silenzio prima dell’inizio della partita. Ciao Alberto, fai buon viaggio”.

I funerali si svolgeranno oggi alle 15.30 nella Basilica di Nostra Signora di Bonaria