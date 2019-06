Traffico ko a Cagliari per il concerto di Vasco, auto a passo d’uomo in viale Poetto

Ore di “passione” e tensione per tantissimi automobilisti imbottigliati nel viale Poetto, sin dall’altezza della Bussola. “Colpa” del mega concerto di Vasco Rossi alla Fiera: sono infatti tante le strade chiuse al traffico, da viale Diaz a via Pessagno, da viale Ferrara sino a un tratto dell’Asse Mediano. Risultato: lunghissime code e automobili a passo d’uomo sotto il sole cocente di metà giugno. Ecco il video spedito alla nostra redazione da un lettore, Gianluca P.: “Una coda chilometrica lungo tutto il viale Poetto per via del concerto di Vasco”. L’orario di invio è quello di una tipica ora di punta, 13:30. Tuttavia, proprio la chiusura di molti chilometri d’asfalto ha contribuito a peggiorare, di molto, la situazione del traffico in una delle strade principali di collegamento tra il capoluogo sardo e l’hinterland e viceversa.