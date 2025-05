Mattinata difficile per gli automobilisti diretti a Cagliari. Un pesante blocco del traffico si è verificato sulla Strada Statale 130, durato circa un’ora e mezza. Le cause dell’ingorgo non sono ancora state chiarite. A raccontare l’accaduto è Ernesto, lavoratore della zona: “Un blocco che avviene sempre più spesso” – aggiunge. L’ingorgo, secondo la sua testimonianza, ha avuto origine all’altezza dell’ingrosso “La Metro” e si è esteso per circa 10 chilometri, fino a ridosso dell’ingresso in città: “Le macchine si muovevano a passo d’uomo”. L’uomo ha anche immortalato la scena con alcune fotografie, tra cui una che documenta chiaramente la congestione su Viale Elmas intorno alle 9 del mattino. Le immagini mostrano una lunga coda di veicoli bloccati, incluso un autobus, in un orario di punta particolarmente critico per la viabilità. Una scena ormai troppo frequente per chi percorre quotidianamente quel tratto.