Risponde il consigliere di maggioranza Franco Magi: “Il cantiere nel lago di Poggio dei Pini è ancora in corso, e l’invaso continua a riempirsil silenziosamente, restituendo alla nostra Comunità la sua straordinaria bellezza. Tutto ciò non ha però impedito ad alcuni (come al solito, pochissimi) di esercitare il loro “estro” con affermazioni strampalate e destituite di fondamento, grondanti di ignoranza e superficialità. Si sono infatti “preoccupati” del “catastrofico” incedere di una piccolissima infiltrazione di acqua sulla roccia granitica, che non solo non desta la benché minima preoccupazione, ma che in realtà – soprattutto in un cantiere ancora aperto – è del tutto normale. Infatti, l’utilizzo degli esplosivi (mine) ha aperto nel granito un piccolo passaggio di acqua, che, come il livello del lago scenderà, sarà rapidamente sistemato con l’utilizzo i materiali idonei (argilla) inseriti con perforazione. Non è a rischio l’incolumità pubblica di nessuno, né il cedimento della diga, come supinamente paventato dai “nostri” abitanti che di mattina passeggiano di fronte al lago. Io non ho certo le competenze tecniche, ma inviterei i pochissimi abitanti a chiedere un parere sulla questione all’Ing. Peppo Biggio, ben più autorevole di me. E’ invece da apprezzare – anche perché esempio di economia circolare – il riutilizzo dei massi ciclopici di granito, che frammentati sono stati posizionati sotto il canale scolmatore”.

Poggio dei Pini, le infiltrazioni nella roccia? “Normalissime”. “Rischi e pericoli titanici” quindi rispediti al mittente, “l’utilizzo degli esplosivi (mine) ha aperto nel granito un piccolo passaggio di acqua, che, come il livello del lago scenderà, sarà rapidamente sistemato con l’utilizzo i materiali idonei (argilla) inseriti con perforazione”. Polemica a distanza, o meglio, a suon di post social, per il ruscello d’acqua segnalato da alcuni residenti e ripreso dal presidente della commissione vigilanza Silvano Corda ieri che aveva chiesto all’amministrazione di verificare “lo stato dei lavori e di mettere in sicurezza la zona che delimita l’area a rischio”.