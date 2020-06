“Tradito” dal permesso di soggiorno: giovane algerino arrestato a Cagliari

Chiede informazioni alla Polizia per il soggiorno, ma aveva a carico un mandato di cattura. Arrestato a Cagliari.

Nella mattinata di ieri, gli investigatori della Squadra Mobile hanno proceduto all’arresto di Ramzi Sadki, 27enne algerino, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Cagliari, dovendo scontare la pena della reclusione di 2 anni e 8 mesi per il reato di favoreggiamento della permanenza dell’immigrazione clandestina commesso in concorso con altri suoi connazionali.

Il giovane si era presentato nella mattinata di ieri presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per avere alcune informazioni in merito al suo permesso di soggiorno. Ma dagli accertamenti eseguiti dai poliziotti è emerso il provvedimento restrittivo a suo carico, che si fondava su una indagine svolta dalla Squadra Mobile nell’anno 2017, ed avente ad oggetto un sodalizio criminale algerino dedito alla contraffazione di permessi di soggiorni temporanei per richiedenti asilo politico e finalizzati a garantire la permanenza illegale sul territorio nazionale.

Dopo le formalità di rito, Sadkiè stato condotto presso la casa circondariale di Uta.