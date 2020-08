Torre delle Stelle e Putzu Idu, Ferragosto con le tracce dei cafoni: “Spiagge piene di rifiuti, uno schifo”

Torre delle Stelle e Putzu Idu, due località costiere molto frequentate anche a Ferragosto si trovano a dover fare i conti con gli incivili dei rifiuti. Le foto fioccano sui social, così come i racconti di una giornata di festa rovinata dallo spettacolo, indegno, che si è parato davanti agli occhi di sardi e turisti. A Torre delle Stelle tanti sacchi ricolmi di rifiuti: “Ogni anno sempre la solita storia, quando si deciderà il Comune a prendere provvedimenti? Non è possibile arrivare in spiaggia di mattina con i bambini e trovare questo schifo. Non ci sono controlli, è una vergogna soprattutto in tempo di Covid”, scrive nel gruppo Sinnai & Dintorni Simona M.

A Putzu Idu situazione simile: “Molti rifiuti, noi bagnanti li abbiamo raccolti e messi tutti dentro le buste, compresi cocci di vetro che abbiamo trovato sotto la sabbia”, racconta Beatrice A., “un giovane titolare di un furgone era disgustato. Definirli maiali è un complimento”.