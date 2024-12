Un Natale decisamente diverso rispetto a quello che aveva immaginato per Giovanna Messina, maestra 51enne di Acerra ma residente a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova per lavoro. Come riporta il Corriere della sera, la donna era tornata a casa per feste natalizie con il merito e i 3 figli, quando la sera del 24 dicembre i sintomi che sembravano essere una banale influenza sono diventati più preoccupanti. Le sopraggiunte difficoltà respiratorie avevano portato al ricovero all’Ospedale Villa dei Fiori di Acerra, dove è stata intubata e trasferita in rianimazione. Purtroppo, però, Giovanna non ce l’ha fatta e se ne è andata il giorno di Natale. I familiari credono che la causa del decesso sia da attribuire ad una forma aggressiva di polmonite e vogliono capire fino in fondo cosa è accaduto alla 51enne.