Todde: “Sì al nuovo stadio di Cagliari e alla riqualificazione di Sant’Elia”

Nuovo stadio a Cagliari. C’è il sì della vincitrice delle regionale Alessandra Todde. La leader della coalizione ha promosso il progetto del Comune e della società rossoblù. “Bisogna prendere in considerazione la collocazione del nuovo stadio. È importante pensare a una grande struttura che renda Cagliari una città internazionale, una città che possa ospitare eventi all’altezza, ma anche che questa diventi un contesto di riscatto per un quartiere che ha sofferto per troppo tempo”.

La Todde ha anche auspicato la restituzione della “dignità dell’abitare” nel rione. “Una delle cose che mi è capitata in campagna elettorale”, ha aggiunto, “è stata parlare con una madre di un bambino disabile che vive nei palazzoni, con l’ascensore rotto da quattro mesi e che si deve portare su la carrozzina e bambino a spalla. È importante fare in modo che si ricostruisca la dignità dell’abitare e del vivere anche in un quartiere periferico come quello di Sant’Elia”.

“Congratulazioni e buon lavoro, Alessandra Todde”, ha scritto su X il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, “sport, innovazione e sostenibilità siano il futuro dell’Isola, noi ci siamo”.