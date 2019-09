Tir in fiamme sulla 131 diramazione nuorese: strada chiusa al traffico

Questa notte un tir che trasportava alimenti ha preso fuoco sulla statale 131, al chilometro 76+900,all’altezza di Loculi, in provincia di Nuoro. Attorno alle 3:40 sono intervenuti vigili del fuoco di Nuoro e Siniscola per domare le fiamme. Le cause sono da imputare ad un guasto meccanico all’impianto frenante.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed è presente il personale di Anas e delle Forze dell’ordine sono al lavoro per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Ingenti i danni subiti dall’automezzo e dalle merci trasportate. Il traffico è stato temporaneamente deviato sulla S.P. 45.