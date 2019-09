Cagliari, evade dai domiciliari: gli agenti lo trovano in piazza San Benedetto

Doveva stare a casa perché agli arresti domiciliari, ma gli agenti al consueto controllo non l’hanno trovato. Di M.B. 23 anni, cagliaritano, nessuna traccia. Dopo circa un’ora le squadra volanti lo ha trovato in compagnia di un amico in piazza San Benedetto. E’ stato quindi arrestato per evasione. Oggi il rito per direttissima.