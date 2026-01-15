Cumuli di rifiuti nel paradiso di Tuerredda dopo ogni sbarco di migranti, e il timore che tutti quei rifiuti vengano riportati in acqua dalle mareggiate. La segnalazione a Casteddu online arriva da alcuni residenti che chiedono un intervento immediato del comune.
“Ecco le foto dei rifiuti conseguenza dell’ultimo sbarco dei migranti clandestini avvenuto nella Spiaggia di Tuerredda a Teulada. Ci rivolgiamo a chi di competenza del comune di Teulada per il ripristino in sicurezza e decoro dell’arenile prima che la prossima mareggiata riporti il tutto in mare”, scrivono i residenti.