Sono finite nel peggiore dei modi le ricerche della giovane. Annabella Martinelli, scomparsa dallo scorso sei gennaio. In questi giorni c’è stato un enorme dispiegamento di forze per ritrovare Annabella, oggi il tragico epilogo.

La giovane- come riportato da ANSA- è stata ritrovata senza vita in un casolare sui Colli Euganei, vicino Padova. In zona era stata ritrovata anche la sua bicicletta con cui era stata vista il giorno della scomparsa. Sul posto le forze dell’ordine e il Procuratore della Repubblica di Padova per ricostruire cosa è accaduto alla giovane.