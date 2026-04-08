Investito mentre cerca aiuto dopo che la macchina si era fermata per un guasto: addio a Luigi Pala, 43 anni, è deceduto la notte scorsa lungo la strada Sassari-Ittiri.

Lascia la giovane moglie.

Meccanico di professione, ieri la vettura sulla quale era a bordo ha avuto dei problemi meccanici: è sceso dal mezzo ma poco dopo è stato travolto fatalmente da una macchina in corsa. Il conducente del veicolo si è subito fermato per prestare soccorso, ma ogni tentativo di strapparlo alla morte è stato inutile. Pala era di Usini ma viveva e lavorava a Sassari.