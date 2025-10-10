Teulada, estate archiviata ma non per i turisti che ancora affollano la località ben nota per il mare cristallino e le distese di sabbia candida e fine: da parte gli ombrelloni, si scende in strada dove le vie del centro storico si trasformano in un vivace palcoscenico di colori, profumi e tradizioni per accogliere l’autunno.

Comune e associazioni locali insieme per la valorizzazione del patrimonio culturale e artigianale del territorio e far vivere il turismo ben oltre i mesi estivi.

Domenica 12 ottobre, infatti, residenti e visitatori potranno assistere alle rappresentazioni degli antichi mestieri, degustazioni di prodotti tipici, mostre artigianali e musica e balli tradizionali.

Un’occasione speciale per riscoprire i saperi di un tempo e i sapori dell’autunno, in un contesto suggestivo dove il mare incontra le colline e la comunità si ritrova a celebrare la propria identità. “Una iniziativa che rappresenta un invito a vivere la tradizione con spirito di festa e condivisione, rendendo omaggio alle radici del paese e alla sua capacità di accogliere con calore e genuinità” spiegano gli organizzatori.

Di turismo, insomma, si può vivere eccome e non solo quando sole e alte temperature invitano a un tuffo in mare: tante le potenzialità da mettere in campo, come la scoperta delle tradizioni locali da incentivare e promuovere. Far conoscere, quindi, gli altri aspetti e caratteristiche di uno dei luoghi più affollati da giugno a settembre, si trasforma in una carta vincente per incrementare il turismo anche durante le stagioni più fredde.