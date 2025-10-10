Sarroch saluta la dottoressa Cecilia Concas, la storica farmacista del paese: “Più di settant’anni fa aprì le porte della Farmacia Concas, punto di riferimento per generazioni di cittadini, offrendo con dedizione e umanità un servizio prezioso al paese”.

In tanti oggi ricordano la donna che ha dato il via al prezioso supporto in paese, scomparsa serenamente tra l’affetto della sua famiglia. Sindaco e giunta si stringono con la comunità a chi ha ereditato il prezioso sapere che ancora oggi svolge e mette a disposizione di tutti calcando le orme della dottoressa Cecilia, un punto di riferimento per tutti coloro che oggi la salutano commossi.