Teulada, caos alla manifestazione contro i poligoni: i manifestanti entrano nell’area militare

Caos a Teulada nel giorno della manifestazione degli indipendentisti contro le basi militari. In centinaia si sono ritrovati nel centro della città e hanno marciato sino a Porto Tramatzu. Il collettivo di “A Foras”, sulla pagina ufficiale di Facebook, sta fornendo aggiornamenti continui sulla situazione: “Peima un centinaio di manifestanti è entrato all’interno della base prima della spiaggia di Porto Tramatzu, poi dopo le cariche della polizia nella spiaggia che era stata autorizzata dalla questura un gruppo è riuscito ad eludere la sorveglianza e ad arrivare sul promontorio”, raccontano. E infatti, ad accoglierli, hanno trovato decine di poliziotti e carabinieri in tenuta antisommossa.

“Ricordiamo che la giornata di oggi è costruita per fare inchiesta dal basso, entrando nell’area del poligono a filmare i danni causati dai militari. D’altronde non vediamo perché aziende commerciali come Prada o sportive come i rally possano entrare nelle aree sottoposte a servitù militare mentre la popolazione civile viene manganellata”. Non si è registrato, comunque, nessun grave episodio.