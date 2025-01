Terrore a Quartu, in via Manara un albero crolla di schianto sopra una macchina. Grande lavoro dei volontari del Nos nella notte. “I nostri #volontari, sono impegnati dal pomeriggio di venerdì nelle attività di monitoraggio del territorio comunale per rischio idrogeologico , per segnalare ed intervenire in situazioni di pericolo, fra cui anche il taglio di piante schiantate al suolo a causa delle condizioni meteo estreme. In Via Manara siamo intervenuti per un grosso albero caduto sopra un’automobile, fortunatamente senza conseguenze per le persone. Sul posto operava per liberare e mettere in sicurezza la strada anche una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Quartu Sant’Elena.”