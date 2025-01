RADIO ZAMPETTA SARDA:”SMARRITO DAL 27 OTTOBRE MICIO, PRESSO HOTEL BAIA DELLE GINESTRE, TEULADA.”

Sono trascorsi quasi 3 mesi ormai da quando Micio è sparito, nonostante tutto questo tempo continuiamo a cercarlo.

Non c’è giorno che la bambina chieda del suo Micio, è disperata e non si rassegna all’ idea di averlo perso. Micio è sparito dall’ hotel Baia Delle Ginestre in comune di Teulada la domenica del 27 ottobre, capitava che mancasse anche per 5 giorni, più di una volta era stato avvistato in località campionna che dista circa un km dall’ hotel ma poi faceva sempre rientro.

È un gatto di circa 2 anni, maschio non castrato, grigio scuro striato dal pelo lungo sui 5 kg circa, dei nostri conoscenti hanno battuto le zone dove di solito frequentava e non solo, per un raggio di circa 2 km, sia verso la campagna e lungo la provinciale nel caso fosse stato ammazzato investito.

Si presume a questo punto sia stato portato via, se qualcuno sa o magari l’ ha portato via pensando fosse un gatto abbandonato ci faccia sapere, almeno sapere se sta bene o si metta una mano sulla coscienza e lo faccia riavere alla bambina. Condividete per favore, magari anche con dei veterinari dei paesi vicini nel caso sia stato portato malato o investito.