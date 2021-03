Scontro frontale nella notte in viale Monastir, due ragazzi in codice rosso

Grave incidente stradale accaduto questa notte nel viale Monastir.

Una moto guidata da un 18enne e con in sella anche un 17enne, entrambi residenti nell’area metropolitana di Cagliari, stava percorrendo il viale Monastir con direzione via del Fangario.

Poco prima della rotatoria tra il viale Monastir e la via del Fangario, si è scontrata frontalmente con una Ford Fiesta condotta da un 20enne residente in provincia, che ha imboccato il viale in senso vietato, dopo aver urtato l’aiuola spartitraffico.

Il conducente del motociclo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato con assegnato codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu mentre il passeggero è stato soccorso da un’altra ambulanza del 118 e trasportato, anch’esso in codice rosso, ma per dinamica, al Policlinico.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.