Terribile schianto a Pabillonis, muore un 29enne: la Golf vola fuori strada e contro un albero

Schianto fatale a Pabillonis, muore un 29enne: la Golf vola fuori strada e contro un albero, per il giovane nonostante i pronti soccorsi non c’è stato nulla da fare. Si chimava Valentino Serpi, non aveva ancora compiuto 30 anni. I vigili del fuoco del distaccamento Massimo Casu di Sanluri sono intervenuti intorno alle 18 per un incidente stradale nella Sp63 km2 San Gavino- Pabillonis. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area dell’intervento hanno estratto dall’abitacolo di un uomo di 29 anni, purtroppo deceduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118, sulla dinamica sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incidente.