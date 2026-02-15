Cagliari, impazza il Carnevale: tantissime maschere in centro con i bambini, successone anche a Pirri.il Carnevale coloratissimo nel centro di Cagliari nel bellissimo VIDEO di Davide Loi. Esplode la ratantira con tanta allegria che allontana le polemiche. Tornano i carri allegorici e anche il maltempo sembra concedere una tregua. Il fascino immortale di Re Cancioffali, il rullo dei tamburi quasi come ai tempi dei fast della Gioc. Le associazioni si sono impegnate per garantire le sfilate per la gioia soprattutto dei più piccoli. Con le immancabili zeppole a bordo strada e tante pasticcerie aperte. Grande successo anche a Pirri, dove l’associazione Il Crogiuolo insieme alla Municipalità guidata da Maria Laura Manca ha realizzato un cartellone ricco di eventi. Di mattina le maschere e i coriandoli, di sera la partecipatissima festa per gli anziani. Ma non è ancora finita, tanti gli eventi in programma per il martedì grasso e la successiva Pentolaccia.