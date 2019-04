Teppisti scatenati tra Monserrato e Selargius, distrutti i finestrini delle auto parcheggiate

Un’automobile in via delle Azalee, a poca distanza dal parco di San Lussorio, a Selargius, e un’altra nella zona de La Salle, a Monserrato, prese di mira da qualche vandalo. La “tecnica” è quella di sempre: finestrini mandati in frantumi e automobile messa a soqquadro alla ricerca di qualcosa da rubare. Le foto, unite alla rabbia dei proprietari, fioccano sui gruppi Facebook di Monserrato e Selargius. E potrebbero esserci anche altri casi, non “amplificati” sui social network. In un caso, il proprietario di un’auto “visitata” da un balordo ha avuto la fortuna di poter contare sulle immagini registrate da una telecamera di sorveglianza. Il danneggiatore, quindi, potrebbe avere le ore contate.

Una donna, invece, Giada P., ha pubbblicato cinque foto nelle quali si vede la sua auto e i mille pezzettini di quello che era, sino a ieri, il vetro della portiera del lato passeggero, e lancia un vero e proprio appello: “Via delle Azalee stamattina a Selargius, teppisti annoiati. Condivido così che se qualcun altro ha subito lo stesso danno ci si possa unire e fermare questo schifo. Il nostro è sempre stato un quartiere tranquillo e così vogliamo che resti”.